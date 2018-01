Am 9. März 2018 veröffentlicht JUDAS PRIEST das neue Album "Firepower", nun gibt es mit 'Lightning Strike' ein neues Video zu sehen: KLICK

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Firepower

2. Lightning Strike

3. Evil Never Dies

4. Never the Heroes

5. Necromancer

6. Children Of The Sun

7. Guardians

8. Rising from Ruins

9. Flame Thrower

10. Spectre

11. Traitors Gate

12. No Surrender

13. Lone Wolf

14. Sea Of Red