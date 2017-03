NATHAN GRAY: Tourdaten veröffentlicht

Am 24.03.2017 erscheint das Debütalbum "Until The Darkness Takes Us" BOYSETSFIRE-Sängers NATHAN GRAY. Unter dem Namen NATHAN GRAY COLLECTIVE wird das Werk, welches in Richtung Neofolk / Darkwave tendiert, erscheinen.



Als ersten Eindruck gibt es zum Song 'Heathen Blood' ein Lyrik-Video.



Demnächst geht die Formation auf Tour.



Folgede Termine sind bestätigt:



NATHAN GRAY COLLECTIVE - live 2017

w/ Special Guest: THE DEVILS TRADE

08.04. UK - Birmingham - Mama Roux’s

09.04. UK - London - Boston Music Room

10.04. DE - Köln - Underground

11.04. NL - Eindhoven - Dynamo

12.04. DE - Hamburg - Logo

13.04. DE - Berlin - Musik & Frieden

14.04. CZ - Prague - 007

15.04. DE - Dresden - Beatpol

16.04. HU - Budapest - Barhole Music

17.04. AT - Vienna - Arena

18.04. AT - Graz - Explosiv

19.04. DE - Stuttgart - Keller Klub

20.04. CH - Zurich - Hafenkneipe

21.04. DE - Nürnberg @ Z-Bau

22.04. DE - München @ Feierwerk

