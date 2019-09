Joe BONAMASSA: Neues Live-Album

Er ist und bleibt ein Arbeitstier, dieser Joe BONAMASSA. Denn kurz bevor er sich im kommenden Winter im Studio verschanzen wird um an neuen Studio-Aufnahemn zu feilen, kredenzt der unangefochtene Star unter den Blues-Gitarristen am 25. Oktober sein inzwischen elftes Live-Album "Live At The Sydney Opera House".

Wie üblich, bekommen wir etwas ganz Besonderes geboten, denn der Mitschnitt seines Auftrittes im legendären Opernhaus in der australischen Metropole im Jahr 2016 beinhaltet einige bislang unveröffentlichte Liveversionen von Songs des zu jenem Zeitpunkt brandaktuellen "Blues of Desperation".

Die Tracklist des in einer limitierten Auflage in blitzblauem Vinyl aufgelegten Tonträgers liest sich wie folgt:

This Train

Mountain Climbing

Drive

Love Ain't A Love Song

The Valley Runs Low

How Deep This River Runs

Mainline Florida

Livin' Easy (Vinyl-only Bonus Track)

Blues Of Desperation No Place For The Lonely

Vorab gibt es bereits ein Video zu 'This Train':