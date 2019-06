KADAVAR: Tourdaten und neuer Albumtitel

Die deutschen Retrorocker haben neue Live-Daten für den Sommer bekannt gegeben, zu denen sie unter dem Banner "For The Dead Travel Fast" (wohl zuviel "Game Of Thrones" geguckt, was?), dem Titel ihres nächsten Albums, segeln werden. Mit dabei: HÄLLAS und der Pabst, sorry, ich meine PABST:

06.11. SE Copenhagen Pumpehuset

07.11. NO Oslo Bla

08.11. SE Göteborg Brewhouse

09.11. SE Stockholm Debaser

10.11. DE Hannover Capitol

12.11. FR Lyon Le CCO

13.11. FR Nantes Le Stéréolux

14.11. FR Paris L'Alhambra

15.11. FR Bordeaux BT 59

16.11. ES Madrid Mon

17.11. ES Barcelona Razzmatazz 2

19.11. FR Strasbourg La Laiterie

20.11. DE Wiesbaden Schlachthof

21.11. DE Nürnberg Hirsch

22.11. DE München Backstage Werk

23.11. AT Wien Arena

24.11. DE Dresden Beatpol

25.11. BE Brussels Orangiere at Botanique

27.11. DE Stuttgart LKA Longhorn

28.11. DE Köln Essigfabrik

29.11. DE Hamburg Große Freiheit

30.11. DE Berlin Columbiahalle

Außerdem wird die Band auch auf einigen Festivals zu sehen sein:

27.06. I Segrate (MI)- Magnolia Stone

29.06. D Ferropolis - With Full Force

02./03.08. D Beelen - Krach am Bach

08. - 10.08. D Haldern - Pop Festival

16.08. F St. Nolff - Motocultor Festival

17./18.08. USA Las Vegas, NV - Psycho Las Vegas

KADAVAR hat auch gerade erst den Vertrag mit Nuclear Blast verlängert.

