VALOR: Neues Material!

VALOR gibt es wieder!



Meine allererste Schallplatte wird neu aufgelegt: VALOR - Fight For Your Life (1988). Die Band ist wieder aktiv und neben der geplanten remasterten Wiederveröffentlichung (Grammy Gewinner Jared Kvitka) arbeitet die Speed-Metal-Formation in Originalbesetzung auch an neuen Titeln. Da sind wir mal gespannt!



