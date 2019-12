KANSEIL: Acoustic-EP

Die italienische Folk-Metal-Band KANSEIL wird am 07.02.2019 eine Acoustic-EP namens "Cant Del Corlo" veröffentlichen. Dazu hat die Band einen neuen Plattenvertrag mit Rockshots Records geschlossen. Neben dem Cover wurde bereits die Tracklist bekannt gegeben. Eine erste Hörprobe soll es Anfang des neuen Jahres geben.



Die Tracklist liest sich so:

01) Levante

02) Verta

03) Tra Le Fronde

04) Boscars

05) Il Sergente Nella Neve

06) Ponente

