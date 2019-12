NECROWRETCH: Auf Tour mit TAAKE und KAMPFAR

Im Frühjahr 2020 startet die Co-Headliner Tour von TAAKE und KAMPFAR. Nun wurde für die "Northern Alliance Tour 2020" als Support die französische Black-Metal-Band NECROWRETCH bestätigt. Diese wird auf der Tour ihr neues Album "The Ones From Hell" vorstellen, welches am 14.02.2020 via Season Of Mist erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. Pure Hellfire (6:54)

2. Luciferian Sovranty (4:01)

3. The Ones From Hell (4:12)

4. Absolute Evil (2:39)

5. Codex Obscuritas (5:49)

6. Darkness Supreme (5:27)

7. Through The Black Abyss (3:25)

8. Necrowretch (4:37)



Die "Northern Alliance Tour 2020" umfasst folgende Termine:

19/03/20 Kwadrat Krakow (PL)

20/03/20 Nova Chmelnice Prague (CZ)

21/03/20 Hellraiser Leipzig (DE)

22/03/20 Viper Room Vienna (AT)

23/03/20 Dürer Kert Budapest (HU)

24/03/20 Orto Bar Ljubljana (SI)

25/03/20 Legend Milano (IT)

26/03/20 Alchemica Music Club Bologna (IT)

27/03/20 Hall of Fame Zürich (CH)

28/03/20 Gebr de Nobel Leiden (NL)

29/03/20 L’Entrepot Arlon (BE)

30/03/20 Backstage Paris (FR)

31/03/20 Zappa Antwerpen (BE)

01/04/20 Live Music Hall Mörlenbach (DE)

02/04/20 Willemeen Arnhem (NL)

03/04/20 Resonanzwerk Oberhausen (DE)

04/04/20 Zwischenbau Rostock (DE)

05/04/20 Pralnia Wroclaw (PL)

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Swen Reuter Tags: taake kampfar necrowretch tour 2020 northern alliance tour 2020 the ones from hell luciferian sovranty