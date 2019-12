MONTECHARGE: Bewegung drin

Das Quartett aus Genf treibt sich seit ca. 2007 im schweizerischen Musikuntergrund herum. Früher im Grindcore unterwegs, hatten sich zwei Mitglieder der Band AMOK zu einem Duo Gitarre/ Schlagzeug zusammengefunden.

Nun ist das Projekt MONTECHARGE zu einer Band gewachsen und hat einen Tag nach Weihnachten sein Debüt "Demons Or Someone Else" beim Label WOAAARGH veröffentlicht, wo sich einige Schmeckerli des Hartholzmusikbereiches herumtummeln. Das Album ist nun über die Labelwebseite erreichbar, hier ein kleiner Auszug mit dem Stück 'XVII. Oreste'.