SUBWAY TO SALLY - Neues Label

SUBWAY TO SALLY kehren zurück. Die Band um Sänger Eric Fish ist aktuell bei NAPALM RECORDS gelandet, das Label verkündete soeben die Unterzeichnung eines weltweiten Deals.



SUBWAY TO SALLY zum Signing:

„Wir freuen uns wahnsinnig auf die Zusammenarbeit und besonders auf unser neues Album, welches 2021 erscheinen wird. Besonders in der aktuellen Zeit ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. Wir haben uns deshalb ganz bewusst für NAPALM entschieden und unseren ersten, klassischen Plattenvertrag nach fast zehnjähriger Eigenständigkeit unterzeichnet!“



Thomas Caser, Managing Director NAPALM RECORDS, kommentiert:

„Wir freuen uns sehr SUBWAY TO SALLY, eine der einflussreichsten deutschen Bands und Wegbereiter eines Genres, in der NAPALM RECORDS Familie zu begrüßen! Mit der geballten NAPALM-Power werden wir alles daran setzen die Erfolgsgeschichte der Band weiterzuschreiben.“





SUBWAY TO SALLY sind:

Eric Fish - Gesang

Ally Storch - Geige

Ingo Hampf - Gitarre

Bodenski - Gitarre, Gesang, Drehleier

Simon - Gitarre, Gesang

Sugar Ray - Bass

Simon Michael - Schlagzeug