KEEP IT TRUE 2019: ARIA, SACRED RITE, RITUAL

Das KEEP IT TRUE 2019 hat nachgelegt, und wie! Da ist zum ersten die britische Band RITUAL, die sich mit zwei Alben "Widow" 1983 und "Valley Of The Kings" 1993 eine kleine, aber feine Gefolgschaft erspielt hat. Dazu kommt SACRED RITE aus den USA, die es noch nie nach Europa geschafft hatte. Die drei Alben aus den Achtzigern sind großartig, mal sehen, ob sie das auch live werden halten können, was sie mit "Sacred Rite", "The Ritual" und "Is Nothing Sacred" versprechen. Doch die größte Überraschung und für mich ein tolles Highlight ist die russische Band ARIA (auf russisch: "Ария"), die als russische Antwort auf IRON MAIDEN gilt und bei uns nahezu unbekannt ist, weil die Lieder auch in ihrer Muttersprache verfasst sind. Musikalisch ist die Band aber ein absoluter Hammer!

Die allerletzten Tickest gibt es noch bei NUCLEaR BLAST, holt sie euch schnell, allein für ARIA sollte man am 26. und 27. April 2019 in Lauda-Königshofen sein! Hier ist das gesamte bisher bekannte Line-Up:

ARIA (RUS)

SATAN (UK)

CULPRIT (USA)

CITIES (USA) (First Ever Show in Europe)

TEXAS METAL LEGION (USA) (All Star Band)

RITUAL (UK) (First German Show)

SOLSTICE (UK)

SACRED RITE (USA) (First European Show)

JUGGERNAUT (USA) (First Time in Europe)

SAVAGE MASTER (USA)