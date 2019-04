RIVERSIDE weiter auf Europa-Tour

Nachdem die Polen von RIVERSIDE im März und April bereits den ersten Teil der Wasteland-Tour in Europa hinter sich gebracht haben, geht es zunächst auf die Nordamerika-Tour im Mai und Juni. Danach folgt - zur Freude aller, die für einen Gig nicht ins Ausland reisen wollten - ein zweiter Teil der Europa-Runde mit drei Terminen in Deutschland. Folgende Konzerte sind bisher bekannt:

21.06.2019 Chorzów (PL)

22.06.2019 Olomouc (CZ) - Festival

20.07.2019 Maidstone (UK) - Festival

24.07.2019 Worpswede (DE)

25.07.2019 Zoetermeer (NL)

26.07.2019 Weert (NL)

27.07.2019 Alsfeld (DE) - Festival

17.08.2019 Bonn (DE) - Support für JETHRO TULL



Tickets können am einfachsten über die Verlinkungen auf der Bandhomepage bezogen werden. Dort sind ebenfalls die Termine für eine Reihe von Konzerten im September in Polen zu finden; der Vorverkauf hierfür startet am 14.04.2019.