KILLSWITCH ENGAGE mit neuem Album, erstes Video, Tour

Das Video zu dem Lied 'Unleashed' zeigt die Band von ihrer eingängigen Seite, ohne seicht zu werden: Youtube.

Sänger Jesse Leach sagt zu dem Song:"In 'Unleashed' geht es darum, wie Leidenschaft und Wut sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Wir alle haben etwas Wildes in uns, das die meiste Zeit inaktiv ist – bis ein tragisches Ereignis es triggert und zum Leben erweckt. Der Song handelt von diesem inneren Erwachen. Ich glaube, es ist uns gelungen, auf diesem Song etwas Rohes und Intensives einzufangen und ich freue mich unglaublich darauf, dass es jetzt jeder hören kann! Das neue Album Atonement spiegelt unsere Gedanken zu Beharrlichkeit und Leidenschaft während der Prüfungen und des Leids unserer Existenz wider.“

Das dazugehörige Album "Atonement" wird am 16. August über Sony Music erscheinen und kann bereits vorbestellt werden, dann mit diesen Liedern:

Unleashed

The Signal Fire [featuring Howard Jones]

Us Against the World

The Crownless King [featuring Chuck Billy]

I Am Broken Too

As Sure As the Sun Will Rise

Know Your Enemy

Take Control

Ravenous

I Can't Be the Only One

Bite the Hand That Feeds

Ob das Ganze auch live knallt, kann man dann an diesen Orten erfahren:

14.10. Norwich, UK – UEA

15.10. Bristol, UK – O2 Academy

17.10. Glasgow, UK – Barrowlands

18.10. Manchester, UK – Academy

19.10. Birmingham, UK – O2 Academy

20.10. London, UK – O2 Academy Brixton

22.10. Brüssel, BEL – AB

23.10. Amsterdam, HOL – Melkweg

25.10. Oberhausen, GER – Turbinenhalle

26.10. Berlin, GER – Huxleys

28.10. Helsinki, FIN – Circus

30.10. Stockholm, SWE – Fryshuset

31.10. Oslo, NOR – Rockefeller

01.11. Karlstad, SWE – Nojesfabriken

02.11. Kopenhagen, DEN – Amager Bio

04.11. Warschau, POL – Stodola

05.11. Leipzig, GER – Werk 2

06.11. München, GER – Tonhalle

08.11. Lausanne, SWI – Les Docs

09.11. Pratteln, SWI – Z7

10.11. Nürnberg, GER – Löwensaal