KISSIN' DYNAMITE covert POWERWOLF

Die Deutschen werden in Kürze ein Video veröffentlichen, in dem sie das Lied 'Let The Night Begin' von POWERWOLF covern. Dazu gibt es bereits einen Teaser: Youtube.

Anfang 2019 werden die beiden Bands, verstärkt um AMARANTHE, zusammen auf Tour gehen, wobei unsere Region ja bereits ausgiebif bespielt worden ist:

10.1. Toulouse, France.1. Bikini

11.1. Bordeaux, France.1. Le Rocher De Palmer

12.1. Barcelona, Spain.1. Razzmatazz 1

13.1. Madrid, Spain.1. La Riviera

15.1. Lille, France.1. L'Aernoef

16.1. Nantes, France.1. Le Stereolux

17.1. Rouen, France.1. Le 106

19.1. Manchester, UK.1. Academy 2

20.1. Glasgow, UK.1. SWG

21.1. Bristol, UK.1. SWX

22.1. Birmingham, UK.1. Digbeth Mill

24.1. Reims, France.1. La Cartonnerie

25.1. Düsseldorf, Germany.1. Mitsubishi Electric Hall

26.1. Nancy, France.1. L'Autre Canal

27.1. Marseille, France.1. Espace Julien

28.1. Lyon, France.1. Transbordeur

29.1. Strasbourg, France.1. La Laiterie

Auf der Tour wird bestimmt auch die letzte Single 'Heart Of Stone' gespielt werden: Youtube.