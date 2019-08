REIGN OF FURY: neues Album in der Pipeline!

Es war recht lang ruhig um die britischen Thrasher REIGN OF FURY. Nach dem genialen Debüt "World Detonation" (2012) und dem guten Nachfolger "Death Be Thy Shepherd" (2015) hat man nicht mehr wirklich Neuigkeiten aus Cheltenham vernommen. Das soll sich nun ändern. Am 11.10.2019 wird es wieder laut, denn dann soll Album Nummer drei mit dem Titel "Exorcise Reality" erscheinen. Daran hat die Band um Sänger Bison Steed nach eigener Auskunft drei Jahre gearbeitet. Das spricht dafür, dass wir uns wieder so ausgefuchste Kompositionen wie auf dem Debüt anhören dürfen. Das Album ist außerdem das erste mit Bassist Chris Musgrove und Gitarrist Joey Jaycock, die inzwischen zu REIGN OF FURY gestoßen sind.

Oben genannter Veröffentlichungstermin ist für uns hartgesottenen CD- und Vinylsammler allerdings gar nicht maßgebend. Denn am 11.10.2019 wird "Exorcise Reality" lediglich bei YouTube veröffentlicht. Dort allerdings komplett gratis. Eine CD wird später folgen, Vinyl eventuell auch.