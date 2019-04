KNOCK OUT FESTIVAL 2019: AVANTASIA als Headliner + AXXIS + GRAVE DIGGER

Heute gab es die ersten Bestätigungen für die diesjährige Auflage des KNOCK OUT FESTIVALs, welches am Samstag, den 14.12.2019, wie die letzten Jahre auch, in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe stattfinden wird



Headliner ist dieses Jahr TOBIAS SAMMET‘s AVANTASIA. Des weiteren dürfen wir uns kommenden Dezember auf AXXIS und GRAVE DIGGER freuen.





Tickets gibt es ab 57 Euro über die Festivalhomepage mit limitiertem Sitplatzkontigent und einem VIP Upgrade

