KNOCK OUT FESTIVAL: Running Order steht!

Für das seit Wochen ausverkaufte KNOCK OUT FESTIVAL am Samstag, den 15.12.2019 in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe wurde heute die Running Order bekannt begeben.



Der Ablauf sieht wie folgt aus:



Einlass 15:30



Sons Of Sounds 17:00

Freedom Call 17:50

CoreLeoni 18:55

Primal Fear 20:10

Pretty Maids 21:30

Helloween 23:00



Veranstaltungsende ist gegen 1:00 Uhr.

