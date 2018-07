KNOCK OUT FESTIVAL legt gewaltig nach!

Mit der Bestätigung von PRETTY MAIDS, PRIMAL FEAR und CORELEONI ist das Line-Up des KNOCK OUT FESTIVALS um drei hochkarätige Bands gewachsen, welche am 15. Dezember 2018 die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe zusammen mit HELLOWEEN für beste Metal-Unterhaltung sorgen werden.







Weitere Bestätigungen folgen in Kürze.



Tickets sind für 57 Euro hier erhältich. Sowohl die VIP- als auch die Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft.

Quelle: Knock Out Festival Homepage Redakteur: Tommy Schmelz Tags: knock out festival2018 schwarzwaldhalle karlsruhe helloween pumkins united pretty maids primal fear coreleoni