SWALLOW THE SUN mit neuem Album und Video!

Die Finnen der melancholischen Death-Doomer SWALLOW THE SUN werden am 25.01.2019 das neue Album "When a Shadow Is Forced Into Light" via Century Media veröffentlichen. Hört hier den neuen Track 'Upon The Water':

https://www.youtube.com/watch?v=n7AnGqSpeg0

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. When A Shadow Is Forced Into The Light

02. The Crimson Crown

03. Firelights

04. Upon The Water

05. Stone Wings

06. Clouds On Your Side

07. Here On The Black Earth

08. Never Left