KOSM mit neuer EP

Die Alternative-Prog-Truppe KOSM aus dem kanadischen Vancouver hat für den 28. Juni ihre neue EP "Eyes On The Inside" angekündigt und teilt Cover und Trackliste mit. Als Vorgeschmack gibt es bei YouTube einen Textclip mit dem Eröffner der Scheibe 'Yharnam'.



1. Yharnam (5:25)

2. Clocktower (5:12)

3. A Call Beyond (4:16)

4. Old Blood (6:58)

5. Eyes On The Inside (4:56)

Spieldauer: 26:49





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: kosm eyes on the inside yharnam textclip