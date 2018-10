RIVER BECOMES OCEAN: Debüt im Januar, erstes Video

Die Engländer RIVER BECOMES OCEAN werden am 18. Januar mit ihrem Longplay-Debüt "A Motion Paralysed" den Nachfolger der beiden EPs 'The World Around Me' (2014) und 'December' (2016) über Department Music/ Warner veröffentlichen. Hier ist vorab bereits 'Silence Means Nothing, bei dem Liam Cormier von den CANCER BATS als Gast mit von der Partie ist: Youtube.

Die Band sagt über das Album: "Auch wenn die Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen wichtige Themen dieses Albums sind, haben wir gleichzeitig andere Themen, wie die Apathie der Generation Z oder das allgemeine Gefühl der Machtlosigkeit, die viele Menschen in Bezug auf die derzeitige politische Situation fühlen, angesprochen. Betrug, Täuschung, gebrochene Herzen und Hoffnungslosigkeit sind nicht nur zentrale Themen auf "A Motion Paralyzed", sondern Zustände, die man jeden Tag auf der ganzen Welt beobachten kann. Der Blick auf die sozialen Medien oder die täglichen Nachrichtensendungen ist meist ziemlich ernüchternd und düster. Verbrechen aus Hass, Liebe, Herkunft oder sexueller Orientierung sind allgegenwärtig. Es scheint, als sei unsere Gesellschaft dem Untergang geweiht. In diesen Zeiten sind Zusammenhalt, Toleranz und gegenseitiges Verständnis wichtiger denn je. River Becomes Ocean möchten für das Licht am Ende des Tunnels, für Hoffnung in dunklen Zeiten stehen. Wir halten zusammen und wir wünschen uns, dass unsere Fans und die Musikwelt im Allgemeinen an diesem Zusammengehörigkeitsgefühl teilhaben."