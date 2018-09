LARKIN POE kommt auf Tour

Wer eine ordentliche Portion Blues und Classic Rock hören möchte, ist bei LARKIN POE genau richtig! Rebecca und Megan Lovell bringen ihre Bande in drei deutsche Städte:

Fr. 23.11.2018 Berlin - Musik & Frieden

So. 25.11.2018 Köln - Luxor

Mo. 26.11.2018 München - Strom

Wer mit dem Sound der Damen nicht vertraut ist, darf mal in das großartige 'Bleach Blonde Bottle Blues', das auf dem am 9. November kommenden Album "Venom & Faith" stehen wird reinlauschen: Youtube.

Ihre musikalischen Künste stellen sie auch im neuesten Video, einer Coverversion von 'in The Air Tonight', unter Beweis: Youtube.

Tickets gibt es ab morgen, dem 5. September.

Ich bin grad so schön dabei, jetzt höre ich gerade 'Look Away' und möchte euch auch daran teilhaben lassen. Sehr cool: Youtube.