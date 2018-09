OZZY OSBOURNE: Europa Tour für 2019 angekündigt!

Ja, ihr lest richtig. Der Prince Of Darkness kommt nächstes Jahr noch einmal über den großen Teich.



Die Tour startet am 30. Januar in Dublin. Nach Deutschland kommt Ozzy für insgesamt vier Shows in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. In der Schweiz tritt er dann noch im Züricher Hallenstadion auf.



Als Special Guest ist JUDAS PRIEST mit dabei.







Mittwoch, 13. Februar 2019 | München, Olympiahalle

Freitag, 15. Februar 2019 | Frankfurt, Festhalle

Sonntag, 17. Februar 2019 | Hamburg, Barclaycard Arena

Dienstag, 19. Februar 2019 | Berlin, Mercedes-Benz Arena

Mittwoch, 27. Februar 2019 | Zürich, Hallenstadion



Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 7. September.

