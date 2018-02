SPITEFUEL: Neues Album kommt im April

Nur ein Jahr nach dem genialen Debüt "Second To None" legen die schwäbischen Rocker von SPITEFUEL nach und kommen am 27. April mit ihrem ersten Konzeptalbum "Dreamworld Collapse" um die Ecke.

Die aus der Feder von Sänger Stefan Zörner stammende epische Science-Fiction Story handelt von Freiheit, Mut und Rebellion vor dem Hintergrund einer dystopischen Zukunftsvision.

Hier die dazugehörige Tracklist:





01. Prologue: 8389 A.D.

02. Brick By Brick

03. The Secret

04. Ouverture: Inside The Sphere

05. Dreamworld Collapse, Pt. I

06. Interlude: The Funeral Of Youth

07. Dreamworld Collapse, Pt. II

08. Iconic Failure

09. Under Fire

10. Brilliant White Lies

Pt. I: What we’ve Chosen

Pt. II: The Raging Quiet

Pt. III: Deconstructing a Falling Star

11. Grave New World

Pt. I: They Shall Have Stars

Pt. II: Dreamworld Revisited

12. Epilogue: 8427 A.D.