LEBENSSUCHT: Kaltes Debüt

Dieses Projekt besteht aus Musikern aus Belgien und Österrreich, darunter auch die Frontfrau S. Caedes. Beim kleinen deutschen Label Thanatoskult wird am 07.04.2020 das Debüt der Depressive Black Metaller aus dem Dunkel erscheinen. Nach der EP "Fucking My Knife", die im Sommer 2016 erschien, ist "-273,15C" also als offizielles langes Erstwerk zu betrachten. Zudem werden der Band große Livequalitäten nachgesagt.

Quelle: Thanatoskult Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: lebenssucht neues album depressive black metal april 2020 belgien Österreich powermetalde