LEGACY PILOTS: All-Star-Projekt

Frank Us hat ein Album namens "Con Brio" mit dem neuen Projekt LEGACY PILOTS produziert, das am 12. Dezember veröffentlicht werden wird. Mit dabei sind namhafte Musiker, nämlich unter anderem Marco Minnemann (Steven Wilson), Steve Morse (DEEP PURPLE, FLYING COLOUS), Todd Sucherman (STYX), Steve Rothery and Mark Kelly (MARILLION) and John Mitchell (ARENA). Na, das klingt doch nach einem Progfest! Obendrein kooperiert das Projekt mit World Vision, einer weltweiten Hilfsorganisation. Das Album wird über Neal Morse’s Radiant Records erscheinen. Es gibt bereits einen instrumentalen Auszug, in dem Steve Morse und Marco Minnemann zu hören sind: Youtube.

Sowie einen Trailer zu dem Album mit einem Teil des Liedes 'The Stumbling Heart': Youtube.

Das Album gibt es bei Just For Kicks oder direkt von der Band über die Bandcampseite.