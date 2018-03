LIKE THIEVES: Das haben wir nicht kommen sehen!

Die famosen Australier LIKE THIEVES mit Clint Boge (THE BUTTERFLY EFFECT, THOUSAND NEEDLES IN RED, THE GIVEN THINGS) am Mikro haben just ihren neuen Song 'You Never See It Coming' veröffentlicht, der ab sofort in einem Berliner Haushalt in Dauerschleife läuft. Das Riffing ist ungewohnt hart und ziemlich neu-metallisch, aber der Boges Refrain ist dafür einmal mehr völlig famos.



Bei den Kollegen von The Music.com.au könnt ihr den Song streamen. Hoffentlich ist das nur ein Vorbote für ein neues Album.

Quelle: https://de-de.facebook.com/LikeThievesOfficial/ Redakteur: Peter Kubaschk Tags: like thieves the butterfly effect the given things karnivool cog dead letter circus