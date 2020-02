LOCAL H: Reifen lassen

Diese Band wurde bereits 1987 gegründet und wurde mit der Grungewelle Anfang der Neunziger einigermaßen bekannt, aber hat nie so richtig den Status der zweiten Reihe verlassen können. Durch regelmäßige Studioalben, wilde Liveauftritte und auch ihre Cover-EP's erlangten sie zumindest eine treue Fangemeinde.

Nun steht am 10.04.2020 beim Label Anti Fragile Music die Veröffentlichung des neuen Albums namens "Lifers" an, das Stück 'Turn The Bow' zeigt dabei, was die Truppe eigentlich so aus den bewährten Händchen zu zaubern in der Lage ist.