TANKARD: Albumtitel steht

Die Frankfurter Bierkönige haben ihrem neuen Baby einen Namen gegeben. "One Foot In The Grave" heißt die neue Scheibe, die gerade in den Gernhart Studios final eingezimmert wird und spätestens Anfang des Sommers via Nuclear Blast in die Läden gewuchtet werden soll.

Mit diesem Album beschenken sich die vier Jungs von TANKARD somit selbst zum 35-jährigen Bandjubiläum, das Gerre, Frank, Andi und Olaf im Anschluss natürlich kräftig und gewohnt feucht-fröhlich auf den Bühnen der Republik feiern möchten.