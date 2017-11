LONG DISTANCE CALLING: Neues Album und Tour 2018

2018 wirft immer stärker seine musikalischen Vorboten aus: Am 02.02.2018 veröffentlicht LONG DISTANCE CALLING das neue Album "Boundless". Einen Teaser gibt es HIER!

"Boundless" Tracklist:



1. Out There

2. Ascending

2. In The Clouds

3. Like A River

4. The Far Side

5. On The Verge

6. Weightless

7. Skydivers

Tour:

02/02 - Dortmund (D) - FZW (“Boundless” Release Show / followed by Visions Party)

28/02 - Hannover (D) - Lux

01/03 - Berlin (D) - Musik & Frieden

02/03 - Hamburg (D) - Indra

03/03 - Kiel (D) - Die Pumpe

04/03 - Bremen (D) - Tower

05/03 - Köln (D) - Gebäude 9

06/03 - Wiesbaden (D) - Schlachthof (Kesselhaus)

07/03 - Stuttgart (D) - ClubCann

08/03 - München (D) - Kranhalle

09/03 - Wien (AT)- B72

10/03 - Prag (CZ)- Nova Chmelnice

11/03 - Dresden (D)- Beatpol

12/03 - Nürnberg (D) - Club Stereo

