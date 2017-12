LONG DISTANCE CALLING: Neues Video 'Out There'

Die deutsche Post-Rock-/Metal-Kombo LONG DISTANCE CALLING hat soeben die erste Single namens 'Out There' aus dem neuen Album "Boundless" (VÖ: 02.02.2018 via InsideOut/Sony) veröffentlicht: KLICK!

Die Band sagt:

Hier ist er! 'Out There', der erste Song unseres neuen Albums "Boundless", begleitet von einem wunderschönen Video, das wir in den Dolomiten gedreht haben. Als wir anfingen dieses Album zu schreiben, gab es keinen Plan dahinter. Nur die Idee: vier Jungs in einem Raum und die Chemie zwischen uns, ohne Limitierungen. Diese Idee spiegelt sich im Video, dem Artwork und dem Albumtitel wider. Kommt mit uns, von der Wildnis bis hoch zum Gipfel. 'Out There' ist die pure Essenz von LDC, kombiniert in einem epischen aus ausufernden Longtrack.

Die Tour zum Album:

02/02/2018 Dortmund (D) / FZW (“Boundless” Release Show)

23/02/2018 Saarbrücken (D) / Garage (NEUE SHOW!)

24/02/2018 Laufen (CH) / Biomill (NEUE SHOW!)

28/02/2018 Hannover (D) / Lux

01/03/2018 Berlin (D) / Musik & Frieden

02/03/2018 Hamburg (D) / Indra

03/03/2018 Kiel (D) / Die Pumpe

04/03/2018 Bremen (D) / Tower

05/03/2018 Köln (D) / Gebäude 9

06/03/2018 Wiesbaden (D) / Schlachthof

07/03/2018 Stuttgart (D) / ClubCann

08/03/2018 München (D) / Kranhalle

09/03/2018 Wien (AT) / B72

10/03/2018 Prag (CZ) / Nova Chmelnice

11/03/2018 Dresden (D) / Beatpol

12/03/2018 Nürnberg (D) / Club Stereo