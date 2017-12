ROCKFELS 2018: Zwei Neuzugänge

Alle Festivals bieten dieser Tage ja Bestätigungen in ihren jeweiligen Adventskalender an und auch das Rockfels hat passend zum anstehenden zweiten Advent gleich zwei Bandbestätigungen im Gepäck. Zum einen wird mit ESKIMO CALLBOY erstmalig eine Metalcore-Kapelle beim alljährlichen Festival im Amphitheater am Loreley-Felsen dabei sein, was durchaus als stilistischer Ausbruch im sonstigen Billing betrachtet werden darf. Mit den Finnen BATTLE BEAST passt der zweite Neuzugang da schon deutlich besser ins Beuteschema des Festivals, denn mit ihrem poppig angehauchten Heavy Metal passt die Truppe aus Helsinki bestens ins bisherige Lineup.

Das sieht übrigens nun so aus:

ACCEPT

AMORPHIS

KATAKLYSM

GRAVE DIGGER

GUANO APES

ICED EARTH

GLORYHAMMER

THE NEW ROSES

BATTLE BEAST

ESKIMO CALLBOY