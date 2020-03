An diesem Freitag, dem 20. März wird das neue Album "In The Name Of Freedom" der US-amerikanischen Power-Metal-Gruppe LOST LEGACY erscheinen. Vorab kann man jetzt schon die Scheibe bei metalinsider.net im Stream anhören.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: lost legacy in the name of freedom stream