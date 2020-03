SIMPLE MINDS: Welttournee zum 40-jährigen Bandjubiläum verschoben

Die britische Band SIMPLE MINDS feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Die dazu geplante Tour wurde nun wegen der aktuellen Veranstaltungsverbote in das Frühjahr 2021 verlegt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Die Band sagt dazu: "We are pleased to announce that the Simple Minds 40 Years Of Hits shows in Germany and France have been rescheduled to February and March 2021 (see new dates below). If you have already bought tickets for the 2020 shows your tickets are still valid for the new shows. Keep safe everyone and we hope to see you soon!"



Hier die aktuellen Daten:

28.02.2021 Ravensburg - Oberschwabenhalle // verlegt vom 01.04.2020

01.03.2021 Saarbrücken - Saarlandhalle // verlegt vom 02.04.2020

02.03.2021 Ludwigsburg - MHP Arena // verlegt vom 21.03.2020

05.03.2021 Erfurt - Thüringenhalle // verlegt vom 20.03.2020

06.03.2021 Hamburg - Sporthalle // verlegt vom 16.03.2020

07.03.2021 Bielefeld - Lokschuppen // verlegt vom 29.03.2020

09.03.2021 Bremen - Pier 2 // verlegt vom 28.03.2020

10.03.2021 Erlangen - Heinrich-Lades-Halle // verlegt vom 24.03.2020

12.03.2021 Köln - Palladium // verlegt vom 15.03.2020

14.03.2021 Hannover - Swiss Life Hall // verlegt vom 18.03.2020

15.03.2021 Berlin - Columbiahalle // verlegt vom 19.03.2020

17.03.2021 Offenbach - Stadthalle // verlegt vom 23.03.2020

18.03.2021 Freiburg - Musikclub Sick Arena // verlegt vom 31.03.2020

19.03.2021 Aurich - Sparkassenarena // verlegt vom 27.03.2021

20.03.2021 Münster - MCC Halle Münsterland // verlegt vom 14.03.2020

