Neues Album von ENSLAVED in den Startlöchern

Alle Jahre wieder... Nach dem 2015er Überhit "In Times" haben die norwegischen Mythologie-Philosophen ENSLAVED den Release ihres bereits 15. (!) Albums verkündet. Kryptisch mit dem Buchstaben "E" betitelt, wird die neue Scheibe am 13. Oktober via Nuclear Blast das Licht dieser Welt erblicken.

Neben der spannenden Frage, in welche Richtung sich das neue Material bewegen wird, wird es vor allem auch interessant sein, zu sehen, wie ENSLAVED den Abgang von Langzeit-Keyboarder und Schönsänger Herbrand Larsen verkraftet hat. Die Norweger haben sich mittlerweile mit dem noch recht unbekannten Håkon Vinje verstärkt, den man am ehesten noch als Live-Keyboarder von Mastermind Ivar Bjørnsons Nebenspielwiese SKUGGSJÁ kennen könnte. Vinje haut bei ENSLAVED nicht nur in die Tasten, sondern ersetzt Larsen auch an den cleanen Vocals.

Einschließlich der beiden Bonustracks (darunter ein Cover der norwegischen Elektroniker RØYKSOPP) kommt "E" auf eine Spielzeit von über einer Stunde.

Die Tracklist:

1. Storm Son

2. The River’s Mouth

3. Sacred Horse

4. Axis Of The Worlds

5. Feathers Of Eolh

6. Hiindsiight

7. Djupet*

8. What Else Is There? (Röyksopp cover)*

* = Bonustracks auf der Digipack-Version des Albums