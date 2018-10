LUTHARÖ: Auch Videoclip zur neuen EP

Eine Verbindung von Death Metal und Power Metal verspricht die Gruppe LUTHARÖ aus Kanada auf ihrer neuen EP "Unleash The Beast", die am 16. November erscheinen soll. Bis dahin kann man das Video zum Titelstück bei bravewords.com begutachten.

Trackliste:

1. Intro

2. Dead Ringer

3. Unleash The Beast

4. Black Scorpion

5. Temple Of The Damned