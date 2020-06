LYNYRD SKYNYRD-Tour abgesagt

Tja, eigentlich hatten wir die Tour präsentiert, aber der dusselige Virus hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Auftritte der Southern-Rock-Weltstars fallen Coronabedingt aus. Hier ist die Original-Nachricht:

"Aufgrund der aktuellen Lage um COVID-19 kann die Lynyrd Skynyrd Europa-Tour nicht wie geplant im Sommer 2020 stattfinden. Davon sind leider auch die “Last of the Street Survivors-Farewell-Tour Germany 2020”-Termine betroffen:



08.07.20 München, Tollwood



11.07.20 Halle/Saale, Freilichtbühne Peißnitzinsel



14.07.20 Chemnitz, Theaterplatz Chemnitz



15.07.20 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA



Für diese Tour wird es keine Nachholtermine geben. Bitte wenden Sie sich für die Rückgabe Ihrer Karten oder den Erhalt eines Gutscheines an die Ticketstelle, an der Sie Ihre Karten erworben haben."