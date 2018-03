MAIDAVALE: Video jetzt, Album im März, Tour in Mai

Die Damen aus Schweden schicken sich an, ein zweites Mal musikalisch zuzuschlagen. Das neue Album soll "Madness Is Too Pure" heißen und am 23. März via The Sign Records das Licht der Welt erblicken. Als Vorgeschmack gibt es hier schon einmal das Video zu 'Deadlock': Youtube.

Im Mai wird die All-Girl-Band dann auch auf eine ausgedehnte Tournee kommen. Hier sind die Konzerttermine:

05.05.2018 – DE – Berlin, DESERTFEST

07.05.2018 – PL – Warsaw, Hydrozagadka

09.05.2018 – DE – Dresden, Ostpol

11.05.2018 – DE – Hamburg, Molotow

12.05.2018 – DE – Husum, Speicher

13.05.2018 – NL – Drachten, Iduna

15.05.2018 – DE – Stuttgart, Goldmark’s

16.05.2018 – DE – München, Feierwerk

17.05.2018 – IT – Bolzano, Sudwerkclub

18.05.2018 – DE – Nürnberg, MUZ

19.05.2018 – DE – Leipzig, So&So

20.05.2018 – DE – Bückeburg, Schraub Bar