SILENT CALL mit neuem Album und Single

Für den 11. Oktober kündigt die Prog-Metal-Truppe SILENT CALL aus Schweden ihr neues Album "Windows" an und teilt Cover und Trackliste mit:



1. Faceless

2. Soulshaker

3. Imprisoned In Flesh

4. Shifting Shape

5. Among The Ruins

6. Clouded Horizon

7. The Unknown

8. Hermetic

9. Shedding Skin

10. Damnation

11. Invisible

12. Bleeding Me Dry

13. Eye Of Destruction



Zur ersten Single 'Imprisoned In Flesh' ist bei YouTube ein Textclip verfügbar.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: silent call windows imprisoned in flesh