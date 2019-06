MANNTRA steht auf Yelena

Die kroatischen Folk-Rocker MANNTRA konnten mit ihrem letzten Album "Meridian" in Deutschland große Erfolge feiern, obwohl alle Songs auf kroatisch gesungen wurden. Dafür mit verantwortlich ist sicher auch die Unterstützung von IN EXTREME-Frontmann Micheal Rhein. Nun hat man mit NoCut (u.a. JOACHIM WITT und MONO INC.) auch ein deutsches Label, und ein neues Album ist wohl im Anmarsch. Mit 'In The Shadows' hat man sich für den Eurovision Song Contest beworben, erstmal mit englischen Lyrics. 'U Sjeni' ist die kroatische Version davon.



Brandneu ist nun die Single 'Yelena', ein Lied über eine geheimnisvolle Frau, die auf der Suche nach etwas ist. Das Lied ist nun auch wieder auf englisch und auch wieder fast unanständig eingängig.



Möchte man nun den großen Durchbruch auf internationaler Ebene erreichen? Und gehen die alten Fans den Weg mit? Wir sind gespannt, wie das hier weiter geht!

Quelle: https://www.facebook.com/ManntraOfficial/