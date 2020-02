MARILLION: Debütalbum als Deluxe-Box

Es gibt bereits zahlreiche Ausgaben von "Script Of A Jester's Tear", dem sensationellen Erslingswerk der Briten, das 1983 erschien und mit seinem "So here I am once more in the playground of the broken hearts" nicht nur mich in seinen Bann zog, sondern neben zwei hoch chartenden Hitsingles auch als Albumm bis auf Platz 7 der Hitliste stieg. Am 3. April wird über Rhino Records eine neue Ausgabe als Vierfach-Vinyl oder 4-CD+Blu-ray-Ausgabe veröffentlicht werden.

Ja, genau, vierfach. So viel Platz braucht man, um dieses Album umfassend zu würdigen, indem man das alles mit hineinpackt:

- Neuer Stereo-Mix des Original-Albums von Andy Bradfield und Avril Mackintosh

- Neue Stereomixe der B-Seite 'Charting The Single' und der Market Square EP

- MARILLION live im Londoner Marquee-Club am 29. Dezember 1982, also vor dem VÖ des Debüts, mit vielen Non-LP-Tracks, unter anderem 'Grendel'

Die Blu-ray enthält eine 96k/24-bit-Version der neuen Stereomixe und des Live At The Marquee-Konzerts. Zusätzlich gibt es einen 5.1 Surround Sound Remix von Script For A Jester’s Tear. Abgerundet wird das Paket durch eine brandneue Doku mit Band-Interviews über die Gründung MARILLIONs 1979 in Aylesbury bis zur Veröffentlichung von Script For A Jester’s Tear im Jahr 1983.