MARILLION auf Tour

Die britischen Progger erweisen uns in diesem Monat die Ehre, ihr 18. Studioalbum "F.E.A.R." zu betouren. Dabei könnte es sein, dass sie tatsächlich das ganze Album live spielen werden, was sie nämlich Ende Juni in Barcelona taten. Aber bei MARILLION weiß man nie, die Setliste wechselt ständig, daher: Einfach überraschen lassen. Hier sind die Tourdaten:

16. Juli 2017 - St. Goarshausen, Loreley - Night Of The Prog Festival

19. Juli 2017 - Hamburg - Grosse Freiheit 36

20. Juli 2017 - Berlin - Huxleys

22. Juli 2017 - Bremen - Theater

23. Juli 2017 - Köln - E-Werk

25. Juli 2017 - Frankfurt - Neue Batschkapp

26. Juli 2017 - Nürnberg - Löwensaal

29. Juli 2017 - Rottenburg- Rock of Ages Festival

Besonders sei dabei auf den 16. Juli und den 29. Juli hingewiesen, wo MARILLION jeweils einen Festivalauftritt haben wird.