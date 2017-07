WALTER TROUT: Neues Album der Blues-Legende

Ganze 50 Jahre gehört WALTER TROUT nun zu den integralen Bestandteilen der modernen Blues-Szene und hat ihn dieser Zeit satte 25 Alben auf den Markt gebracht. Doch der Amerikaner hat musikalisch noch lange nicht alles gesagt und so schnappte er sich kurzerhand einige namhafte Kollegen wie ERIC GALES, JOE BONAMASSA oder WARREN HAYNES, um mit ihnen gemeinsam sein nächstes Album einzuspielen. Passenderweise ist die Scheibe, die ab dem 1. September in den Regalen stehen wird, dann auch mit "We're All In This Together" betitelt.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch schon vorab mit der Single 'Do You Still See Me At All' verschaffen, die es hier als kostenlosen Download gibt.