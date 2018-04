MASTERPLAN: Headliner auf dem Glowing Ember-Festival Hamburg!

Das von POWERMETAL.de präsentierte Wanderfestival "Glowing Ember-Festival" geht am 07.04.2018 ins Grande Finale und bringt als Headliner die Power-/Melodic Metaller MASTERPLAN auf die Bühne des Hamburger Knust (Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg) - die Band um Roland Grapow präsentiert ihr Neues Album "PumpKings" erstmals in Deutschland! Das weitere Line Up besteht aus [SOON] (Dark Metal), BLACKDRAFT (Melodic Metal), 2ND SIGHT (Hard Rock) und SKYTHEN (Stoner Metal). Einlass ist um 19:00, Beginn um 19:30, Karten gibt's für 15€ im Vvk oder 19€ an der Ak. Weitere Infos auf https://www.facebook.com/glowingemberfestivals

