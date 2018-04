Taunus Metal Festival X - kommendes Wochenende in Oberursel

In Memory of "Sir Law" – das "Taunus Metal Festival X" in Oberursel



Eigentlich sind Jubiläen ein uneingeschränkter Grund zum Feiern. Das zehnte "Taunus Metal Festival" in Oberursel hat jedoch seine ganz eigene Vorgeschichte: Nur wenige Wochen nach der letztjährigen Ausgabe des Metal Events vor den Toren Frankfurts erlag der Initiator und "Macher" des Festivals - Andreas "Sir Law" Freitag - einem Krebsleiden. Im Gedenken an Freitag hat das Veranstaltungsteam für die Jubiläumsausgabe einige seiner Lieblingsbands eingeladen. Zum Teil wurden die Bands noch von ihm selbst gebucht.



Auch für die Zukunft soll die bisherige Ausrichtung des Festivals auf alle Spielarten des "80er Metals" mit dem Schwerpunkt Thrash Metal beibehalten werden. Das "Taunus Metal" verzichtet nicht zuletzt wegen seiner Preispolitik (20 Bands für 25 Euro) bewusst auf die ganz großen Headliner. Vor allem möchte es eine Plattform für den "Metal-Underground mit professionellem Anspruch" bieten.



Gerade am Freitag werden jedoch einige Bands die Bretter der Burgwiesenhalle entern, welche den Insiderstatus schon länger verlassen haben. Den Göteborgern NIGHT VIPER, die dem alten Heavy Metal/NWoHBM-Stil der Achtziger Jahre mit starkem Speed-Metal-Einschlag frönen, werden perspektivisch wohl die größten Sprünge zugetraut. Die Hauptstadt-Thrasher SPACE CHASER und die Südschwaben STALLION sind zumindest in der nationalen Metalszene bereits fest etabliert. ASSASSIN aus Düsseldorf mit dem seit Kurzem auch wieder bei SODOM eingestiegenen Kult-Axeman Frank Blackfire finalisieren dann die Dauer-Geschwindigkeits-Attacke des ersten Festivaltages.



Nachdem die Lokalmatadoren ABANDONED am Samstag zum ersten Mal für größeren Publikumsandrang sorgen dürften, finden am Tag 2 dann auch verstärkt andere Spielarten des Metals Einzug. Mit den Melodic-Power-Metallern von ELVENPATH verbindet den Taunus Metal e.V. eine langjährige Freundschaft. Die zunächst bestätigten Franzosen LONEWOLF müssen leider krankheitsbedingt absagen, so dass an deren Statt nun STEEL SHOCK nach WIZARD die Bretter entern und das dem Vernehmen nach einzig verbliebene "klassische" Metal-Festival im Rhein-Main-Gebiet beenden wird.



Quelle: http://www.taunus-metal.de/festival-billing-2018-german.html



Infos: Die S-Bahn-Station-Oberusel ist in 20. min vom Frankfurter Hauptbahnhof zu erreichen. Von dort sind nochmals 15 Minuten Fußmarsch zur Burgwiesenhalle einzukalkulieren. Es fahren auch spät nachts Bahnen nach Frankfurt zurück.



Wer sich ob der aktuellen Temperaturen traut, kann auch vor der Halle kostenlos zelten.



Freitag 06.04.2018



Einlass 15 Uhr

Anstoßen auf Law 15:45 - 16:00 Uhr

STAGEWAR 16:00 - 16.45 Uhr

NEKROMANTIC 17.00- 17.45 Uhr

ANGELCRYPT 18.00- 18.45 Uhr

NIGHT VIPER 19.00- 19.45 Uhr

SPACE CHASER 20.00- 20.45 Uhr

GODSLAVE 21.00- 21.45 Uhr

STALLION 22.00- 23.00 Uhr

ASSASSIN 23.15- 00.00 Uhr



Samstag 07.04.2018



Einlass 11 Uhr

FAIRYTALE 12.00 -12.45 Uhr

BITTERNESS 13.00 -13.45 Uhr

THRASHIT 14.00 -14.45 Uhr

ADDICT 15.00 -15.45 Uhr

ABANDONED 16.00 -16.45 Uhr

ELVENPATH 17.00 -17.45 Uhr

FATAL EMBRACE 18.00 -18.45 Uhr

TUMOURBOY 19.00 -19.45 Uhr

WITCHBURNER 21.00 -21.45 Uhr

REBELLION 22.00 -22.45 Uhr

WIZARD 23.00 -24.00 Uhr

STEEL SHOCK 0.00 - 1.00 Uhr

