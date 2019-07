MASTERS OF CEREMONY: Soloalbum von Sascha Paeth im Anmarsch

Seinen Fußabdruck in der Metalszene hat Sascha Paeth schon als Gitarrist und Produzent für unzählige Bands hinterlassen. Jetzt ist es Zeit für ein Soloalbum, das uns SASCHA PAETH'S MASTERS OF CEREMONY am 13.09. um die Ohren hauen. "Signs Of Wings" erscheint u.a. mit einigen AVANTASIA-Mitstreitern (Felix Bohne an den Drums, André Neygenfind am Bass) via Frontiers Records.

Das Video zur ersten Auskopplung hört auf den Namen 'The Time Has Come' wurde bereits veröffentlicht: