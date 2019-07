MEGADETH: Neuausgaben!

Die letzte Nachricht zu der Band war ja nicht so toll, aber zuletzt klang Dave total zuversichtlich, dass er seine Krankheit besiegen kann. Deswegen jetzt zu etwas erfreulichem: BMG wird am 26. Juli drei Alben der Thrashmeister neu auf den Markt bringen. Es handelt sich um "United Abominations" (2008), "Endgame" (2009) und "TH1RT3EN" (2011), die alle neu gemaster sind und mit Bonustracks versehen wurden. "United Abominations" wird eine Voverversion des LED ZEPPELIN-Songs 'Out On The Tiles' enthalten, "Endgame" wird durch 'Washington Is Next' in einer Live-Version aufgewertet und "THIRT3EN" kann mit 'Public Enemy No.1' live aufwarten. Alle drei Ausgaben werden als CD erscheinen und auf Vinyl, wobei die Vinylausgaben ohne die Bonustracks auskommen müssen.

MEGADETH ist schon eine echte Hausnummer im Metal, wenn man das hier liest: mehr als 38 Millionen verkaufte Alben, 6 Platinscheiben in Reihe, 7 Top Ten-Albums, 12 GRAMMY®-Nominierungen und dann 2017 der GRAMMY® für 'Dystopia' in der Kategorie "Best Metal Performance". Sehr eindrucksvoll.