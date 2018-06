Eine der Bands mit einem bekannten Maskottchen ist MEGADETH und die Rede ist natürlich von Vic Rattlehead. Für die kommenden Live-Aktivitäten hat sich Dave ein neues Kostüm zusammenbasteln lassen, was er mit zwei Videos unter dem Titel "The Making Of The New Peace Sells Vic" dokumentiert: Youtube.

Und hier ist der zweite Teil: Youtube.