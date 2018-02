Am 23.02.2018 veröffentlichen die Old-School-Death-Metaller von MEMORIAM via Nuclear Blast ihr zweites Album, das den Titel "The Silent Vigil" trägt. Vorab gibt es nun ein Lyric-Video zur ersten Single-Auskopplung namens 'Bleed The Same'.

