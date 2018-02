OVERSENCE: Zuwachs an der Gitarre

Die nordbayrischen Melodic-Metaller von OVERSENCE vermelden Zuwachs an der Gitarre. Ab sofort ergänzt Jassy (JJ's ONE GIRL BAND) das Line Up der Truppe, von deren Können man sich bei Youtube überzeugen kann. Dort gibt es mit 'Mr. Mackies Chase for Love' ein Musikvideo von der aktuellen CD "The Storyteller"

Was Jassy bisher zu bieten hatte, kann man sich ebenfalls auf ihrem YouTube-Kanal ansehen.

