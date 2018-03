MY INDIGO: Zweite Single veröffentlicht

Das Soloalbum der WITHIN TEMPTATION-Frontfrau wird am 20. April unter dem Banner MY INDIGO erscheinen. Die Single 'Crash And Burn' ist aber schon ab heute erhältlich. Hört sie euch mal an: Youtube.

Sharon Den Adel sagt zu ihrem Song: "Ich habe in meinem Leben so viele wunderbare Menschen kennen gelernt und mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Doch in diesem Business ist man stets von Versuchungen umgeben. Nicht nur Drogen können süchtig machen, sondern auch Aufmerksamkeit und Erfolg. Ich kenne jemanden, der wirklich talentiert ist, doch sein Leben gleicht einer Achterbahn voller Höhen und noch mehr Tiefen. Viele Menschen haben versucht, ihn wieder in die richtige Spur zu bringen, doch er liebt es, am Abgrund zu stehen. Wenn er fällt, steht er auch wieder auf, doch ich frage mich immer für wie lange noch."

Das Album kann bereits als CD, Download, Vinyl und Musik-Cassette vorbestellt werden. Wer noch unentschlossen ist, kann hier in noch zwei weitere Lieder reinhören. Hier ist der Titelsong: Youtube.

und hier ist 'Where Is My Love': Youtube.